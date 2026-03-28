‘पानी के लिए तड़पती रही मासूम’, हैवान पिता ने दो बेटियों को रातभर उल्टा लटकाया…एक की अस्पताल में हुई मौत

Maharashtra : महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल, यहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही दो मासूम बेटियों को चोरी के मामूली शक में ऐसी खौफनाक सजा दी कि एक बच्ची की जान चली गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता दादू उर्फ ​​नाना यमगर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूछताछ करने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।