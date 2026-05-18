मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ानें ठप: ग्राउंड स्टाफ की अचानक हड़ताल, घंटों विमानों में कैद रहे यात्री

Mumbai Air IndiaAir India Staff Strike:मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) से यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को सोमवार को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एयर इंडिया की दर्जनों उड़ानें अचानक प्रभावित हो गईं। वेतन वृद्धि और अन्य प्रशासनिक मांगों को लेकर 'एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड' (AIASL) के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हड़ताल कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई से आने-जाने वाली उड़ानों का शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।