नहीं रहे ‘दादा’… जिस बारामती को बनाया अपना गढ़ वहीं ली अंतिम सांस, आखिरी पलों में क्या हुआ?

अजित पवार ने राजनीति में कदम 1982 में रखा, जब उनकी उम्र महज 20 वर्ष थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़कर की। वर्ष 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और करीब 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी साल वे बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी और बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने।