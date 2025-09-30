Maharashtra Politics: निकाय चुनाव में NCP अजित गुट चुनेगी भाजपा से अलग राह? शीर्ष नेता ने दिए संकेत

महाराष्ट्र में आने वाले महीनों में होने वाले स्थानीय और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की सहयोगी पार्टी एनसीपी (अजित पवार गुट) ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी अजित गुट राज्य में होने वाले ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।