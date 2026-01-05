केंद्र और राज्य में भाजपा से दोस्ती, तो नगर निगम चुनाव में राह अलग क्यों? अजित पवार ने खोला राज

अजित पवार ने कहा कि आज भी केंद्र और राज्य सरकार महाराष्ट्र के हर कोने में विकास कार्यों के लिए भरपूर फंड दे रही हैं। किसी भी योजना को न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने रोका है। असली सवाल उन नगर निगमों के कामकाज पर है, जो लंबे समय से एक ही नेतृत्व के अधीन रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि असली जवाबदेही स्थानीय नेतृत्व के प्रदर्शन की है। यही मुद्दा इस बार के नगर निगम चुनाव में मतदाताओं के सामने सबसे अहम सवाल बनकर उभरा है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर स्थानीय नेतृत्व से है।