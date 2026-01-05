5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

केंद्र और राज्य में भाजपा से दोस्ती, तो नगर निगम चुनाव में राह अलग क्यों? अजित पवार ने खोला राज

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन 'महायुति' के भीतर दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 05, 2026

Amit Shah and Ajit Pawar

अमित शाह और अजीत पवार (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय 'महायुति' के समीकरणों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दल केंद्र और राज्य सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वे स्थानीय नगर निगम चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हैं? इस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके 35 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार का नगर निगम चुनाव कुछ अलग और अनोखा है।

भले ही राज्य और केंद्र में भाजपा और अजित पवार की एनसीपी साथ हैं, लेकिन पिंपरी-चिंचवड सहित महाराष्ट्र के ज्यादातर महानगरपालिकाओं के चुनावों में दोनों दल आमने-सामने हैं। राज्य में 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी।

पुणे में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, "केंद्र में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का हिस्सा हैं और उनके नेतृत्व में देशभर में विकास तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र में भी भाजपा और सहयोगी दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और वह खुद मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में जनता एक अलग ही नजारा देख रही है। एक जागरूक मतदाता के मन में यह सवाल आना वाजिब है कि यदि हम केंद्र-राज्य में साथ हैं, तो यहां क्या गलत हुआ?"

अजित पवार ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति पहली बार पैदा नहीं हुई है। उन्होंने पिछले उदाहरण देते हुए कहा कि जब राज्य में महाविकास अघाड़ी (MVA) या कांग्रेस-NCP गठबंधन की सरकारें थीं और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी स्थानीय निकाय चुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों पर अलग-अलग लड़े जाते थे।

उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और विलासराव देशमुख जैसे दिग्गज नेताओं के कार्यकाल में भी स्थानीय मुद्दों पर सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। अजित पवार के अनुसार, नगर निगम चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की साख का चुनाव होता है। आज भी वैसी ही स्थिति दिख रही है।

अजित पवार ने कहा कि आज भी केंद्र और राज्य सरकार महाराष्ट्र के हर कोने में विकास कार्यों के लिए भरपूर फंड दे रही हैं। किसी भी योजना को न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने रोका है। असली सवाल उन नगर निगमों के कामकाज पर है, जो लंबे समय से एक ही नेतृत्व के अधीन रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि असली जवाबदेही स्थानीय नेतृत्व के प्रदर्शन की है। यही मुद्दा इस बार के नगर निगम चुनाव में मतदाताओं के सामने सबसे अहम सवाल बनकर उभरा है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर स्थानीय नेतृत्व से है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में बिखरी महायुति! सोच समझकर बोलें, नहीं तो… भाजपा की अजित पवार को दो टूक
मुंबई
Ajit Pawar Vs BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Jan 2026 11:50 am

Published on:

05 Jan 2026 11:07 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / केंद्र और राज्य में भाजपा से दोस्ती, तो नगर निगम चुनाव में राह अलग क्यों? अजित पवार ने खोला राज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैंसर से लंबी जंग के बाद Ahn Sung-ki का निधन, 170+ फिल्मों का शानदार सफर थमा, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर

Ahn Sung-ki Dies
मनोरंजन

तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल

'धुरंधर' का ये आइटम सॉन्ग
बॉलीवुड

जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना फिल्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट

जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट
बॉलीवुड

मेरी बीवी कैंसर से लड़ रही थी…, पत्नी की बीमारी पर जब बोले फैमिली मैन एक्टर शारिब हाशमी

The Family Man Actor Sharib Hashmi
मनोरंजन

रेलवे की नौकरी और 10 लाख की ग्रेच्युटी के लिए 60 साल की सास ने की बहू की हत्या

Maharashtra Murder crime
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.