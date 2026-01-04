महाराष्ट्र में बिखरी महायुति! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- अजित पवार से गठबंधन करना गलती थी

पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (PCMC Election 2026) चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान का शुभारंभ करते हुए शनिवार को चव्हाण ने विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड के कई स्थानीय नेताओं ने इस गठबंधन के खिलाफ पहले ही चेतावनी दी थी। चव्हाण के मुताबिक, "पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस गठबंधन का विरोध किया था और हमने निजी तौर पर देवेंद्र फडणवीस को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। आज हमें उस फैसले पर पछतावा हो रहा है।"