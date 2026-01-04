4 जनवरी 2026,

रविवार

मुंबई

महाराष्ट्र में बिखरी महायुति! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- अजित पवार से गठबंधन करना गलती थी

महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ गठबंधन करना पार्टी की राजनीतिक भूल साबित हुआ है। यह बयान पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले आया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 04, 2026

Ajit Pawar Vs BJP

भाजपा का अजित पवार पर निशाना (Photo: IANS)

महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए प्रचार शुरू होते ही सत्ताधारी गठबंधन महायुति के भीतर दरारें उभरकर सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र भाजपा (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि अजित पवार को गठबंधन में शामिल करना पार्टी की एक राजनीतिक भूल थी।

‘...पहले ही चेताया था’

पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (PCMC Election 2026) चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान का शुभारंभ करते हुए शनिवार को चव्हाण ने विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड के कई स्थानीय नेताओं ने इस गठबंधन के खिलाफ पहले ही चेतावनी दी थी। चव्हाण के मुताबिक, "पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस गठबंधन का विरोध किया था और हमने निजी तौर पर देवेंद्र फडणवीस को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। आज हमें उस फैसले पर पछतावा हो रहा है।"

अजित पवार के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर क्या कहा?

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पिंपरी-चिंचवड नगर निगम में भाजपा के पिछले कार्यकाल (2017-2022) पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। पवार ने भाजपा शासन को भ्रष्ट राक्षस तक कह डाला था।

इन आरोपों का जवाब देते हुए रवींद्र चव्हाण ने कहा, अजित पवार किसी बाहरी एजेंसी के इशारे पर स्क्रिप्टेड आरोप लगा रहे हैं। चव्हाण ने कहा कि आरोप लगाने से पहले अजित पवार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या वह प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर हमने मुंह खोला और पलटवार किया, तो अजित पवार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।"

भाजपा बनाम अजित पवार की जंग तेज

भले ही राज्य और केंद्र में भाजपा और अजित पवार की एनसीपी साथ हैं, लेकिन पिंपरी-चिंचवड नगर निगम समेत राज्य के 29 नगर निगमों के अधिकांश चुनावों में दोनों आमने-सामने हैं। अजित पवार ने PCMC चुनाव के लिए शरद पवार गुट के साथ हाथ मिलाया है, जिससे भाजपा खेमे में नाराजगी और बढ़ गई है।

रवींद्र चव्हाण ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि भाजपा संगठन मजबूत है और अगला मेयर बीजेपी का ही होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति दोहराते हुए कहा कि चुनाव के बाद अजित पवार खुद कहेंगे कि सब खत्म हो गया।

Updated on:

04 Jan 2026 05:25 pm

Published on:

04 Jan 2026 05:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में बिखरी महायुति! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- अजित पवार से गठबंधन करना गलती थी

