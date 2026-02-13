फोन कॉल, फाइल और बदल गया अजित पवार का पूरा प्लान! विमान हादसे में चौंकाने वाला खुलासा

हिंदुराव के मुताबिक, अजित पवार ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन कर दस्तावेज लाने को कहा, क्योंकि वे अगले एक हफ्ते तक चुनाव के लिए बाहर रहने वाले थे। फाइलें देर रात 7:30-8 बजे तक आईं, जिसके बाद अजित दादा ने ड्राइवर को गाड़ी से सामान निकालने को कहा। काम करते-करते काफी देर हो गई, और अजित दादा ने सड़क मार्ग की बजाय अगले दिन विमान से जाने का फैसला किया। इसी के बाद वो दुखद हादसा हुआ।