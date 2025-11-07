‘जब बच्चे बड़े हो जाते है तो…’, जमीन घोटाले पर अजित पवार ने तोड़ी चुप्पी, बेटे पार्थ को लेकर क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अध्यक्ष अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि पार्थ की कंपनी ने पुणे के मुंडवा-कोरेगांव पार्क इलाके में बहुमूल्य सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले पर अब अजित पवार ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा है कि उनका इस विवादित भूमि सौदे से कोई संबंध नहीं है।