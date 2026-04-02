‘तुम खूबसूरत हो, बेटी को भेजो’: हवालात में महिला से संबंध बनाने की मांग, पुलिस अधिकारी सस्पेंड

मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी राजेश जाधव को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, “वर्दी पहनी है न तुमने, ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई?” इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक अधिकारी आरोपी एएसआई की जमकर क्लास लगाते दिख रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।