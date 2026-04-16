500 किराया, 8 लड़कियां और 100 अश्लील वीडियो! पैसों के विवाद से खुला अयान अहमद का महापाप

महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सामने आए नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी अयान अहमद (Ayan Ahmed Tanveer) उर्फ मोहम्मद अयाज की गिरफ्तारी के महज 24 घंटे के भीतर परतवाड़ा शहर में उसके परिवार के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अयान पर नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने, उनका यौन शोषण करने और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने का गंभीर आरोप है।