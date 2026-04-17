180 नहीं, सिर्फ 12 पीड़िताएं! अमरावती स्कैंडल में पुलिस का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार पर नहीं मिली कोई शिकायत

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सामने आए सनसनीखेज यौन शोषण कांड में कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में 19 वर्षीय मुख्य आरोपी अयान अहमद सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयान उर्फ मोहम्मद अयाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत परातवाड़ा थाने में पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि अब तक आठ पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और ये सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। हालांकि अभी तक किसी पीड़िता ने सामने आकर शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।