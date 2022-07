Maharashtra: अमरावती में कुएं का दूषित पानी पीने से 3 की मौत, 47 की हालत गंभीर, एक्शन में आये CM एकनाथ शिंदे

Three Die After Drinking Well Water in Amravati: चिखलदरा तालुका के गांवों में पानी की आपूर्ति पिछले कुछ दिनों से बंद थी। जिस वजह से ग्रामीण गांव के एक शख्स के खुले कुएं से पीने का पानी लेते थे। कुआं पूरी तरह से खुला था और कोई शुद्धिकरण नहीं किया गया था।

मुंबई Published: July 09, 2022 05:49:03 pm

Three Die After Drinking Contaminated Well Water: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) जिले के मेलाघाट (Melaghat) क्षेत्र में दूषित कुएं का पानी पीने से कम से कम 50 लोग बीमार हो गए। सभी पीड़ित डायरिया से ग्रसित पाए गए है। इनमें से तीन की मौत हो चुकी है। जबकि 47 लोग गंभीर हालात में अस्पताल में एडमिट करवाए गए है। इस घटना की खबर सुनते ही दिल्ली के दौरे पर गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने तुरंत अमरावती जिला कलेक्टर को फोन कर उनसे स्थिती की जानकारी ली.

अमरावती में कुएं का दूषित पानी पीने से तीन की मौत

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें