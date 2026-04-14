अमरावती अश्लील वीडियो कांड में केस दर्ज, 180 लड़कियों के यौन शोषण का है आरोप

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाडा-अचलपुर इलाके से सामने आए अश्लील वीडियो कांड ने सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर करीब 350 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में आरोपी युवक अपने परिवार के साथ फरार बताया जा रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गई है।