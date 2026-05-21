मुंबई रॉयल वेडिंग: अवाक रह गए मेहमान, जब दुल्हन ने पहना 1800 के दशक का खानदानी हार!

photo x
Afghani Awadhi Wedding Traditions: फैशन की दुनिया का जाना-माना नाम अरीसा खान और पूर्व टेनिस खिलाड़ी व टेक बिजनेसमैन लुकमान इब्राहिम की प्रेम कहानी कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी। दोनों का यह रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया और नए साल की पूर्व संध्या पर एक बेहद फिल्मी अंदाज में लुकमान ने अरीसा को प्रपोज किया। हाल ही में मुंबई में दोनों का निकाह हुआ, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के पहनावे से लेकर संगीत और भोजन तक में उनकी जड़ों अफगानी और अवधी की झलक साफ दिखाई दे रही थी।
अरीसा ने अपनी सगाई के खूबसूरत पल को याद करते हुए बताया कि दो साल पहले नए साल की रात को लुकमान ने उन्हें समंदर किनारे प्रपोज किया था। दोनों की एक परंपरा थी कि वे पेंटिंग के जरिए अगले 5 साल के भविष्य की कल्पना करते थे। जब टाइमर खत्म हुआ और दोनों ने एक-दूसरे को अपनी पेंटिंग दिखाई, तो लुकमान की पेंटिंग में वह घुटनों पर बैठे नजर आ रहे थे। ठीक उसी पल आसमान में आतिशबाजी के बीच लुकमान ने अरीसा का हाथ मांग लिया।
शादी के जश्न की शुरुआत एक कांच के घर के आसपास बेहद शानदार तरीके से हुई। इस फंक्शन को एक जादुई बगीचे का रूप दिया गया था, जिसमें खूबसूरत नक्काशीदार तरबूज, फव्वारे और शीशों का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर अरीसा ने अपनी मां के शादी के गहने पहने और बेहद खूबसूरत शीशे के काम वाली पोशाक पहनी।
मुंबई के सेंट रेगिस होटल में हुए निकाह समारोह को पूरी तरह से सूफी और शाही अंदाज दिया गया था, जहां साबरी ब्रदर्स की कव्वाली और सूफी डांसर्स ने समां बांध दिया। इस खास दिन के लिए अरीसा ने मशहूर डिजाइनर रिम्पल एंड हरप्रीत की पोशाक चुनी। लेकिन सबका ध्यान अरीसा के गले के हार ने खींचा, जो 1800 के दशक का एक पुराना खानदानी हार था। यह हार उनके परिवार के इतिहास और भावनाओं से जुड़ा हुआ था।
निकाह के बाद वलीमा का आयोजन भी किया गया, जिसमें अरीसा ने गहरे नीले रंग की थीम के साथ शानदार डिजाइनर गाउन और एक खूबसूरत घूंघट पहना। अंत में इस जोड़े ने कहा कि शादी की सजावट से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उनके दिल के करीब वह पल था जब दोनों परिवारों ने मिलकर एक-दूसरे के रीति-रिवाजों और परंपराओं को दिल से अपनाया।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग