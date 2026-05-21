21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई रॉयल वेडिंग: अवाक रह गए मेहमान, जब दुल्हन ने पहना 1800 के दशक का खानदानी हार!

Arissa Khan Wedding: मुंबई में फैशन एंटरप्रेन्योर अरीसा खान और टेक एंटरप्रेन्योर लुकमान इब्राहिम की शाही शादी संपन्न हुई। इस शादी में अफगानी और अवधी संस्कृतियों का खूबसूरत संगम देखने को मिला, जहां दुल्हन ने अपने निकाह पर 1800 के दशक का ऐतिहासिक हार पहना।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pooja Gite

May 21, 2026

arissa khan mumbai wedding wore 1800s

photo x

Afghani Awadhi Wedding Traditions: फैशन की दुनिया का जाना-माना नाम अरीसा खान और पूर्व टेनिस खिलाड़ी व टेक बिजनेसमैन लुकमान इब्राहिम की प्रेम कहानी कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी। दोनों का यह रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया और नए साल की पूर्व संध्या पर एक बेहद फिल्मी अंदाज में लुकमान ने अरीसा को प्रपोज किया। हाल ही में मुंबई में दोनों का निकाह हुआ, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के पहनावे से लेकर संगीत और भोजन तक में उनकी जड़ों अफगानी और अवधी की झलक साफ दिखाई दे रही थी।

अनोखा प्रपोजल और नए साल का तोहफा

अरीसा ने अपनी सगाई के खूबसूरत पल को याद करते हुए बताया कि दो साल पहले नए साल की रात को लुकमान ने उन्हें समंदर किनारे प्रपोज किया था। दोनों की एक परंपरा थी कि वे पेंटिंग के जरिए अगले 5 साल के भविष्य की कल्पना करते थे। जब टाइमर खत्म हुआ और दोनों ने एक-दूसरे को अपनी पेंटिंग दिखाई, तो लुकमान की पेंटिंग में वह घुटनों पर बैठे नजर आ रहे थे। ठीक उसी पल आसमान में आतिशबाजी के बीच लुकमान ने अरीसा का हाथ मांग लिया।

मेहंदी की रस्म: 'द गार्डन ऑफ बिकमिंग'

शादी के जश्न की शुरुआत एक कांच के घर के आसपास बेहद शानदार तरीके से हुई। इस फंक्शन को एक जादुई बगीचे का रूप दिया गया था, जिसमें खूबसूरत नक्काशीदार तरबूज, फव्वारे और शीशों का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर अरीसा ने अपनी मां के शादी के गहने पहने और बेहद खूबसूरत शीशे के काम वाली पोशाक पहनी।

निकाह में दिखा 1800 के दशक का ऐतिहासिक हार

मुंबई के सेंट रेगिस होटल में हुए निकाह समारोह को पूरी तरह से सूफी और शाही अंदाज दिया गया था, जहां साबरी ब्रदर्स की कव्वाली और सूफी डांसर्स ने समां बांध दिया। इस खास दिन के लिए अरीसा ने मशहूर डिजाइनर रिम्पल एंड हरप्रीत की पोशाक चुनी। लेकिन सबका ध्यान अरीसा के गले के हार ने खींचा, जो 1800 के दशक का एक पुराना खानदानी हार था। यह हार उनके परिवार के इतिहास और भावनाओं से जुड़ा हुआ था।

वलीमा और अपनों का साथ

निकाह के बाद वलीमा का आयोजन भी किया गया, जिसमें अरीसा ने गहरे नीले रंग की थीम के साथ शानदार डिजाइनर गाउन और एक खूबसूरत घूंघट पहना। अंत में इस जोड़े ने कहा कि शादी की सजावट से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उनके दिल के करीब वह पल था जब दोनों परिवारों ने मिलकर एक-दूसरे के रीति-रिवाजों और परंपराओं को दिल से अपनाया।

ये भी पढ़ें

Rashmika Mandanna Bridal Looks: झीलों की नगरी उदयपुर में रश्मिका का रॉयल लुक कैसा होगा? इन 5 तस्वीरों से लगाएं अंदाजा
लाइफस्टाइल
Rashmika Mandanna Bridal Looks

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

फैशन

फैशन ट्रेंड

Updated on:

21 May 2026 02:43 pm

Published on:

21 May 2026 02:33 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई रॉयल वेडिंग: अवाक रह गए मेहमान, जब दुल्हन ने पहना 1800 के दशक का खानदानी हार!

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी’ काम ना मिलने पर 8 साल बाद Bobby Deol का छलका दर्द

'यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी' काम ना मिलने पर 8 साल बाद बॉबी देओल का छलका दर्द
बॉलीवुड

‘उनकी सादगी आज भी पहले जैसी ही है’, CM विजय से मीटिंग के बाद एक्टर CP Sathyaraj ने किया इमोशनल पोस्ट

Sibiraj Support CM Vijay
टॉलीवुड

वो 5 अभिनेत्रियां जिन्होंने कराए ‘एग फ्रीज’, किसी की मां ने दी सलह तो किसी ने शादी के बाद उठाया कदम

Top 5 Bollywood Actress egg freezing for family planning esha kapoor priyanka chopra mona singh
बॉलीवुड

‘ये देश के नौजवानों का गुस्सा है’, कॉकरोच जनता पार्टी पर लगे आरोपों पर ध्रुव राठी ने दी सफाई

Dhruv Rathee On Cockroach Janta Party
मनोरंजन

सब सो रहे थे, तभी मंडी में भड़की आग! बुझाने गए दमकल अधिकारी समेत 2 की मौत, दो झुलसे

thane fire officer death
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.