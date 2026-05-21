मुंबई रॉयल वेडिंग: अवाक रह गए मेहमान, जब दुल्हन ने पहना 1800 के दशक का खानदानी हार!

Afghani Awadhi Wedding Traditions: फैशन की दुनिया का जाना-माना नाम अरीसा खान और पूर्व टेनिस खिलाड़ी व टेक बिजनेसमैन लुकमान इब्राहिम की प्रेम कहानी कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी। दोनों का यह रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया और नए साल की पूर्व संध्या पर एक बेहद फिल्मी अंदाज में लुकमान ने अरीसा को प्रपोज किया। हाल ही में मुंबई में दोनों का निकाह हुआ, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के पहनावे से लेकर संगीत और भोजन तक में उनकी जड़ों अफगानी और अवधी की झलक साफ दिखाई दे रही थी।