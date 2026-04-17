अशोक खरात के करीबी जितेंद्र शेलके और उनकी पत्नी की मौत, कंटेनर के नीचे घुसी कार, उड़े परखच्चे

Jitendra Shelke Accident Death: महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग (Samruddhi Mahamarg) पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद स्वयंभू बाबा अशोक खरात के करीबी जितेंद्र शेलके की मौत हो गई है। जितेंद्र शेलके पाखंडी खरात के ‘शिवनिका ट्रस्ट’ के उपाध्यक्ष भी थे। इस हादसे में उनकी पत्नी अनुराधा शेलके की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा धोत्रे गांव के पास उस समय हुआ, जब उनकी कार एक खड़े कंटेनर से जा टकराई।