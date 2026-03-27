‘सब धार्मिक क्रिया का हिस्सा था’, रेप के आरोपी अशोक खरात ने पार की बेशर्मी की हदें, HIV रिपोर्ट आई

इसी बीच एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने अशोक खरात के ओकस स्थित कार्यालय पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है। जांच के दौरान वहां से कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए हैं, जिनमें दस्तावेज, प्रिंटर और कथित तौर पर तंत्र-मंत्र से जुड़ी सामग्री शामिल है। तलाशी में तांबे की बोतल, पत्थर और कुछ महिलाओं के बाल भी मिले हैं। इन सबूतों से मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।