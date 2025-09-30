Dombivli: मौसी और भांजी को सांप ने डसा, डॉक्टर बोले चिंता की बात नहीं, लेकिन दोनों की हो गई मौत

मिली जानकारी के अनुसार, विक्की भोईर की चार वर्षीय बेटी प्राणवी अपनी मां के साथ मायके खंबालपाड़ा आई थी। सोमवार रात में वह अपनी मौसी श्रुति ठाकुर के पास सो रही थी। इसी दौरान सांप ने प्राणवी को डंस लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर श्रुति जाग गई और उसे मां के पास ले गई, लेकिन कुछ देर बाद उसी सांप ने श्रुति को भी डंस लिया। इसके बाद परिवार को समझ में आया कि प्राणवी को भी सांप ने काटा है।