Dombivli: मौसी और भांजी को सांप ने डसा, डॉक्टर बोले चिंता की बात नहीं, लेकिन दोनों की हो गई मौत

मुंबई

Sep 30, 2025

प्राणवी और उसकी मौसी श्रुति ठाकुर

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली (Dombivli) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां खंबालपाड़ा इलाके में सांप के डंसने से चार साल की मासूम बच्ची और उसकी 24 वर्षीय मौसी की मौत हो गई। परिजनों ने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) के शास्त्रीनगर अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस घटना से पूरे इलाके में गुस्से और शोक की लहर फैल गई।

घर में सांप के डंसने से बच्ची और मौसी की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, विक्की भोईर की चार वर्षीय बेटी प्राणवी अपनी मां के साथ मायके खंबालपाड़ा आई थी। सोमवार रात में वह अपनी मौसी श्रुति ठाकुर के पास सो रही थी। इसी दौरान सांप ने प्राणवी को डंस लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर श्रुति जाग गई और उसे मां के पास ले गई, लेकिन कुछ देर बाद उसी सांप ने श्रुति को भी डंस लिया। इसके बाद परिवार को समझ में आया कि प्राणवी को भी सांप ने काटा है।

परिवार ने क्या कहा?

इसके आबाद आनन-फानन में दोनों को तुरंत डोंबिवली के केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने शुरुआत में उनकी हालत ठीक बताई थी। करीब एक घंटे बाद प्राणवी की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन बच्ची ने शास्त्रीनगर अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया।

इसी बीच श्रुति को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान मंगलवार को उसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अगले महीने श्रुति की शादी होने वाली थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। अचानक हुई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

परिवार के दो सदस्यों की मौत के बाद परिजन और स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला के दफ्तर में धरना दिया और मौजूद अधिकारियों से जवाब-तलब किया।

स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा- जांच के बाद लेंगे एक्शन

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला ने कहा, दोनों मरीजों का उपचार किया गया था। उन्हें एंटी-वेनम इंजेक्शन भी दिया गया था। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जाएगी और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने डोंबिवली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का कहना है कि अगर समय पर सही इलाज मिला होता तो शायद दो जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।

Mumbai / Dombivli: मौसी और भांजी को सांप ने डसा, डॉक्टर बोले चिंता की बात नहीं, लेकिन दोनों की हो गई मौत

