औरंगजेब की तस्वीर पर दूध से अभिषेक करने पर हिंदू संगठन भड़के, 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा

महाराष्ट्र के अकोला शहर में ईद-ए-मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि कई अन्य की तलाश जारी है। दरअसल, जुलूस के दौरान औरंगजेब और इब्राहिम गाजी के पोस्टर पर आठ से दस अज्ञात युवकों ने दूध चढ़ाया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। इसी दौरान जुलूस में औरंगजेब का पोस्टर घुमाकर महिमामंडन करने की बात भी सामने आई है।