November Holidays: 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और क्यों होगी छुट्टी?

November 2025 Bank Holidays In Maharashtra: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2025 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इस महीने देशभर में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें सार्वजनिक छुट्टियों के साथ-साथ सभी रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। हालांकि, यह गौर करने वाली बात है कि सभी छुट्टियां देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होतीं। कई छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों पर निर्भर करती हैं।
आरबीआई हर महीने की बैंक छुट्टियों की विस्तृत सूची जारी करता है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही छुट्टियां शामिल होती हैं। हालांकि इसका असर एटीएम, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाओं पर नहीं पड़ता।
महाराष्ट्र में नवंबर महीने के दौरान कुल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों में बैंक जाकर किए जाने वाले काम जैसे चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट और नकद निकासी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। हालांकि त्योहारी छुट्टियों के दौरान असुविधा से बचने के लिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का सहारा ले सकते है। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी सुविधाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी। अगर किसी की लोन किस्त या आरडी की जमा तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है, तो उसका लेनदेन अपने आप अगले कार्यदिवस पर हो जाएगा।
पहली छुट्टी : 2 नवंबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश
दूसरी छुट्टी : 5 नवंबर – गुरु नानक जयंती
तीसरी छुट्टी : 8 नवंबर – दूसरा शनिवार अवकाश
चौथी छुट्टी : 9 नवंबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश
पांचवीं छुट्टी : 16 नवंबर – रविवार साप्ताहिक अवकाश
छठवीं छुट्टी : 22 नवंबर - चौथा शनिवार अवकाश
सातवीं छुट्टी : 23 नवंबर – रविवार साप्ताहिक अवकाश
आठवीं छुट्टी : 30 नवंबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश
बैंक ग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि जिन लोगों के पास बड़ी रकम का लेनदेन या जरूरी दस्तावेज जमा करने जैसे काम बाकी हैं, वे छुट्टियों का ध्यान रखते हुए पहले से अपनी योजना बनाएं। हालांकि बैंकों की भीड़ और लंबी कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका है।
