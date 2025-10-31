Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

November Holidays: 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और क्यों होगी छुट्टी?

November Bank Holidays: अक्टूबर की तरह नवंबर में भी कई दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि वे पहले से अपने वित्तीय लेन-देन की योजना बना लें, ताकि छुट्टियों (November 2025 Maharashtra Bank Holidays) में किसी तरह की असुविधा न हो।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 31, 2025

Bank holidays in November 2025

November 2025 Bank Holidays In Maharashtra: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2025 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इस महीने देशभर में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें सार्वजनिक छुट्टियों के साथ-साथ सभी रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। हालांकि, यह गौर करने वाली बात है कि सभी छुट्टियां देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होतीं। कई छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों पर निर्भर करती हैं।

आरबीआई हर महीने की बैंक छुट्टियों की विस्तृत सूची जारी करता है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही छुट्टियां शामिल होती हैं। हालांकि इसका असर एटीएम, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाओं पर नहीं पड़ता।

महाराष्ट्र में नवंबर महीने के दौरान कुल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों में बैंक जाकर किए जाने वाले काम जैसे चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट और नकद निकासी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। हालांकि त्योहारी छुट्टियों के दौरान असुविधा से बचने के लिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का सहारा ले सकते है। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी सुविधाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी। अगर किसी की लोन किस्त या आरडी की जमा तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है, तो उसका लेनदेन अपने आप अगले कार्यदिवस पर हो जाएगा।

नवंबर 2025 में बैंक छुट्टियों की पूरी सूची-

पहली छुट्टी : 2 नवंबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश

दूसरी छुट्टी : 5 नवंबर – गुरु नानक जयंती

तीसरी छुट्टी : 8 नवंबर – दूसरा शनिवार अवकाश

चौथी छुट्टी : 9 नवंबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश

पांचवीं छुट्टी : 16 नवंबर – रविवार साप्ताहिक अवकाश

छठवीं छुट्टी : 22 नवंबर - चौथा शनिवार अवकाश

सातवीं छुट्टी : 23 नवंबर – रविवार साप्ताहिक अवकाश

आठवीं छुट्टी : 30 नवंबर - रविवार साप्ताहिक अवकाश

बैंक ग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि जिन लोगों के पास बड़ी रकम का लेनदेन या जरूरी दस्तावेज जमा करने जैसे काम बाकी हैं, वे छुट्टियों का ध्यान रखते हुए पहले से अपनी योजना बनाएं। हालांकि बैंकों की भीड़ और लंबी कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 10:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / November Holidays: 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और क्यों होगी छुट्टी?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update: नवंबर में धुंआधार बारिश, ठंड भी दिखाएगी दम…IMD ने बताया पूरे महीने कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast for November 2025
मुंबई

Miss World बनने से पहले ऐश्वर्या ने… नौवीं में उठाया था वो कदम, कर दिया था ऐसा काम

Aishwarya Rai Bachchan Birthday Story
बॉलीवुड

Thane Ring Metro: 29 km लंबाई, 22 स्टेशन…ठाणे रिंग मेट्रो कब दौड़ेगी? आ गई बड़ी अपडेट

Thane Metro update
मुंबई

Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

Dharmendra Hospitalised
बॉलीवुड

88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार

Akshay Kumar Reached Kudo Tournament
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.