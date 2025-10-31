November Holidays: 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब और क्यों होगी छुट्टी?

महाराष्ट्र में नवंबर महीने के दौरान कुल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों में बैंक जाकर किए जाने वाले काम जैसे चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट और नकद निकासी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। हालांकि त्योहारी छुट्टियों के दौरान असुविधा से बचने के लिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग का सहारा ले सकते है। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी सुविधाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी। अगर किसी की लोन किस्त या आरडी की जमा तारीख छुट्टी के दिन पड़ती है, तो उसका लेनदेन अपने आप अगले कार्यदिवस पर हो जाएगा।