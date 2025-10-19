Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

दिवाली का त्योहार पास आते ही पूरे देश में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की तरह बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। कई राज्यों में तो लगातार पांच दिनों के लिए बैंकों की छुट्टी रहेगी, जिससे लेनदेन और कामकाज प्रभावित होता हैं। इस वर्ष दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में सोमवार 20 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में दिवाली और नरक चतुर्दशी के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। मणिपुर, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में सोमवार को बैंक बंद रहेंगे।