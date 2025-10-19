Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में बैंकों की दिवाली की छुट्टियां कब हैं?
दिवाली का त्योहार पास आते ही पूरे देश में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की तरह बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। कई राज्यों में तो लगातार पांच दिनों के लिए बैंकों की छुट्टी रहेगी, जिससे लेनदेन और कामकाज प्रभावित होता हैं। इस वर्ष दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में सोमवार 20 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में दिवाली और नरक चतुर्दशी के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। मणिपुर, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में सोमवार को बैंक बंद रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में बैंक 21 अक्टूबर (लक्ष्मी पूजा व दिवाली) और 22 अक्टूबर (बलिप्रतिपदा, दीपावली) को बंद रहेंगे। यानी दो दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को भाईदूज और अन्य स्थानीय त्योहारों के कारण गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंकें बंद रहेंगी, लेकिन महाराष्ट्र में बैंकें उस दिन भी खुली रहेंगी।
सोमवार 20 अक्टूबर को दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश), तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (एनसीटी), गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंकों में छुट्टी रहेगा।
मंगलवार 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू और श्रीनगर में दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।
बुधवार 22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिवाली, विक्रम संवत नववर्ष, गोवर्धन पूजा, बलिप्रतिपदा और लक्ष्मी पूजन (दिवाली) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।
गुरुवार 23 अक्टूबर को गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजन, भ्रातृ द्वितीया और निंगोल चक्कौबा के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी।
महाराष्ट्र में दो दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर 2025 को बैंक अवकाश रहेगा। गुजरात और उत्तर प्रदेश में 22 और 23 अक्टूबर को दो दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि सिक्किम में रविवार के बाद 20 से 23 अक्टूबर तक लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, में तीन दिन का बैंक अवकाश रहेगा और रविवार के बाद 20 और 21 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहेंगे।
गौरतलब हो कि बैंकिंग कार्यों में किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपने जरूरी लेनदेन निपटा लें। हालांकि दिवाली छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।
