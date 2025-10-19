Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

Diwali Bank Holidays 2025: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बैंक दो दिन बंद रहेंगे, जबकि सिक्किम में बैंक लगातार चार दिन नहीं खुलेंगे।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 19, 2025

October Bank Holidays 2025

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में बैंकों की दिवाली की छुट्टियां कब हैं?

दिवाली का त्योहार पास आते ही पूरे देश में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की तरह बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। कई राज्यों में तो लगातार पांच दिनों के लिए बैंकों की छुट्टी रहेगी, जिससे लेनदेन और कामकाज प्रभावित होता हैं। इस वर्ष दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में सोमवार 20 अक्टूबर को बैंक खुले रहेंगे, जबकि देश के अधिकांश राज्यों में दिवाली और नरक चतुर्दशी के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। मणिपुर, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में सोमवार को बैंक बंद रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में बैंक 21 अक्टूबर (लक्ष्मी पूजा व दिवाली) और 22 अक्टूबर (बलिप्रतिपदा, दीपावली) को बंद रहेंगे। यानी दो दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को भाईदूज और अन्य स्थानीय त्योहारों के कारण गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंकें बंद रहेंगी, लेकिन महाराष्ट्र में बैंकें उस दिन भी खुली रहेंगी।

20 अक्टूबर को कहां बैंक अवकाश?

सोमवार 20 अक्टूबर को दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के अवसर पर त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश), तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (एनसीटी), गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंकों में छुट्टी रहेगा।

21 अक्टूबर को कहां बैंक अवकाश?

मंगलवार 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू और श्रीनगर में दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली और गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

22 अक्टूबर को कहां बैंक अवकाश?

बुधवार 22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिवाली, विक्रम संवत नववर्ष, गोवर्धन पूजा, बलिप्रतिपदा और लक्ष्मी पूजन (दिवाली) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

23 अक्टूबर को कहां बैंक अवकाश?

गुरुवार 23 अक्टूबर को गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजन, भ्रातृ द्वितीया और निंगोल चक्कौबा के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी।

यहां 5 दिन बैंक की छुट्टी

महाराष्ट्र में दो दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर 2025 को बैंक अवकाश रहेगा। गुजरात और उत्तर प्रदेश में 22 और 23 अक्टूबर को दो दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि सिक्किम में रविवार के बाद 20 से 23 अक्टूबर तक लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, में तीन दिन का बैंक अवकाश रहेगा और रविवार के बाद 20 और 21 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहेंगे।

गौरतलब हो कि बैंकिंग कार्यों में किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपने जरूरी लेनदेन निपटा लें। हालांकि दिवाली छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

ये भी पढ़ें

दिवाली से पहले बड़ा हादसा, कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे कई यात्री, दो की मौत
मुंबई
Karmabhoomi SF Express accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 08:38 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

52 साल बाद राजेश खन्ना की फिल्म ‘अमर प्रेम’ का खुल गया राज, डायलॉग ‘पुष्पा आई हेट टियर्स’ से जुड़ा है किस्सा

Rajesh Khanna Movie Kissa
बॉलीवुड

पुणे के शनिवार वाड़ा में मजार को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने गौमूत्र छिड़का, भारी पुलिस बल तैनात

Pune Shaniwar Wada police
मुंबई

पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों की है नागरिकता, बॉलीवुड की इस हसीना का राज जानकर चौंक जाएंगे आप

Nargis Fakhri
बॉलीवुड

अब नहीं लगेंगे लहरों के झटके, और न आएगी आवाज! मुंबई में हाई-टेक कैंडेला बोट जल्द दौड़ेगी

Candela Water boats in Mumbai
मुंबई

परिणीति और राघव के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया Baby Boy को जन्म, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

Parineeti Chopra Gave Birth to a Baby Boy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.