Baramati by election: अजित पवार की पत्नी को निर्विरोध नहीं जीतने देगी कांग्रेस, सुनेत्रा पवार के खिलाफ पांच उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

बारामती सीट पिछले चार दशकों से पवार परिवार का अभेद्य किला रही है। अजित पवार के निधन के बाद उपजी संवेदनाओं को देखते हुए उनकी पत्नी और राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन कर समर्थन मांगा था। उन्होंने महाराष्ट्र की उस राजनीतिक परंपरा का हवाला दिया था, जिसमें किसी विधायक के निधन के बाद उनके परिजन के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाता। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने साफ कर दिया है कि पार्टी इस सीट पर मुकाबला करेगी और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। कांग्रेस के इस फैसले ने 'निर्विरोध' निर्वाचन की सभी संभावनाओं पर पानी फेर दिया है।