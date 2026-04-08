महाराष्ट्र: दोस्तों ने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया तो युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पिता का सपना टूटा!

इस घटना के बाद कुंबेफल गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सूचना मिलते ही अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या दोस्तों के साथ हुए विवाद के पीछे कोई और गंभीर कारण था या यह केवल आपसी मनमुटाव का मामला था।