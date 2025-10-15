महाराष्ट्र के गुरुकुल में दिल्ली आश्रम जैसा कांड! नाबालिग छात्रा बोली- कोकरे महाराज ने बार-बार किया गंदा काम

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्रवृत्ति योजना के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था।