Virar: लड़की की तस्वीर को मॉर्फ कर बनाया अश्लील, फिर…19 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने रिचा और आरोपी छात्रों को बुलाया था। समझाइश देने के बाद दोनों पक्षों को घर जाने के लिए कहा गया। लेकिन कॉलेज की इमारत से बाहर निकलते ही आरोपी युवक ने रिचा को फिर धमकाया और उसके माता-पिता के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना से हिल चुकी रिचा अपने पिता के साथ घर लौटी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने गैलरी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी।