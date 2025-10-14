Virar: लड़की की तस्वीर को मॉर्फ कर बनाया अश्लील, फिर…19 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

सांकेतिक तस्वीर (AI Image)
महाराष्ट्र के विरार शहर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां विवा कॉलेज (Viva College Virar) की बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा रिचा पाटिल (19) ने अपने घर की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रिचा को उसी के कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा धमकाया जा रहा था। आरोपी छात्र उसे उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे थे।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने रिचा और आरोपी छात्रों को बुलाया था। समझाइश देने के बाद दोनों पक्षों को घर जाने के लिए कहा गया। लेकिन कॉलेज की इमारत से बाहर निकलते ही आरोपी युवक ने रिचा को फिर धमकाया और उसके माता-पिता के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना से हिल चुकी रिचा अपने पिता के साथ घर लौटी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने गैलरी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी।
बताया जा रहा है कि परिजनों ने रिचा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने छात्रा को भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि आरोपी छात्रों ने रिचा के फोटो मॉर्फ कर अश्लील बना दी थी और उसी से ब्लैकमेल करते थे। उन्हीं धमकियों से तंग आकर निर्दोष ने यह खौफनाक कदम उठाया।
विरार पुलिस ने इस मामले में चार लड़कों और एक लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से रिचा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, बल्कि कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे है। महज 19 साल की छात्रा को इस कदम के लिए मजबूर करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
