मुंबई

नागपुर में RDX बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका, 1 मजदूर की मौत, 17 घायल; दो साल में 20 से ज्यादा जानें गईं

Nagpur Solar Explosives Blast: सोलर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के प्लांट में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 04, 2025

Blast
Blast (Image: Patrika)

Nagpur RDX Company Blast: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बाजारगांव में आधी रात एक बड़ा हादसा हुआ। सोलर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (Solar Explosives Blast) के प्लांट में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों का इलाज आईसीयू में चल रहा है, जबकि कुल 17 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं।

सोलर कंपनी के महाप्रबंधक आशीष कुमार श्रीवास्तव कहते हैं, "धमाका रात करीब 12:35 बजे हुआ… सिस्टम की खराबी और मानवीय चूक इसके कारण हो सकते हैं। जाँच की जाएगी और फिर कारण पता चलेगा।"

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सोलर एक्सप्लोसिव्स के PP-15 यूनिट के CB-1 प्लांट में हुआ। यहां HMX, TNT और RDX जैसे विस्फोटक बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि काम के दौरान प्लांट में धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। इस वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई। हालांकि, आरएनडी लैब में मौजूद मयूर नामक कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि मलबे और इमारत के टुकड़े 400 से 500 मीटर की दूरी तक बिखरे गए। एक भारी पत्थर लगने से मयूर की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Maharashtra: नागपुर में ईंट फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 1 की मौत, 9 घायल
मुंबई
Nagpur company Blast

जबकि छह घायल कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। फिलहाल कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस धमाके की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी के सामने स्थित नागपुर-अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग और उसके पार के खेतों में मलबा मिला। धमाके के बाद इमारत के बड़े-बड़े कंक्रीट के टुकड़े कंपनी की सुरक्षा दीवार पार कर राजमार्ग और उसके पार के खेतों तक जा गिरे।

विदर्भ क्षेत्र में कई सरकारी और निजी कारखाने हैं जहां रक्षा उत्पादन के लिए बारूद, बम और अन्य हथियार बनाए जाते हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों में हादसे नई बात नहीं है। पिछले दो साल में नागपुर और आसपास के विस्फोटक कारखानों में हुए अलग-अलग हादसों में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की जान जा चुकी है।

दो साल में 20 से ज्यादा ने गंवाई जान

पिछले हादसों पर नजर डालें तो 17 दिसंबर 2023 को इसी कंपनी में हुए विस्फोट में नौ कर्मचारियों की मौत हुई थी और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह, 24 जनवरी 2025 को भंडारा जिले के जवाहरनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सात कर्मचारियों की मौत और पांच घायल हुए थे।

इससे पहले 13 जून 2024 को अमरावती रोड पर धमना स्थित चामुंडी एक्सप्लोसिव्स कंपनी में हुए विस्फोट में कुल नौ श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई थी।

विस्फोटक बनाने वाली कंपनियों में लगातार हो रहे इन हादसों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इनमें सुरक्षा मानकों का पालन कितनी गंभीरता से किया जा रहा है। इन कंपनियों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग लंबे समय से सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन हादसे अब भी थम नहीं रहे।

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / नागपुर में RDX बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका, 1 मजदूर की मौत, 17 घायल; दो साल में 20 से ज्यादा जानें गईं

