नागपुर में RDX बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका, 1 मजदूर की मौत, 17 घायल; दो साल में 20 से ज्यादा जानें गईं

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सोलर एक्सप्लोसिव्स के PP-15 यूनिट के CB-1 प्लांट में हुआ। यहां HMX, TNT और RDX जैसे विस्फोटक बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि काम के दौरान प्लांट में धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। इस वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई। हालांकि, आरएनडी लैब में मौजूद मयूर नामक कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि मलबे और इमारत के टुकड़े 400 से 500 मीटर की दूरी तक बिखरे गए। एक भारी पत्थर लगने से मयूर की मौके पर ही मौत हो गई।