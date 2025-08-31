महाराष्ट्र में बड़ा सड़क हादसा, पैदल चल रहे 6 युवकों को ट्रक ने रौंदा, सभी की मौत

महाराष्ट्र के बीड जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। शनिवार को धुले-सोलापुर रोड पर नमलगांव फाटा के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे छह लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई। चश्मदीदों ने बताया कि ट्रक तेज गति से आ रहा था और अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। बेकाबू ट्रक सीधे सड़क किनारे चल रहे लोगों पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद छह लोगों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान आकाश कोलसे (25), विशाल काकड़े, अनिकेत शिंदे, दिनेश पवार (21), किशोर तौर और पवन जगताप (30) के रूप में हुई है। सभी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक का माहौल है।
घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया और ट्रक को कब्जे में ले लिया। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय चालक नशे में था या ट्रक में कोई तकनीकी खराबी थी।
यह सड़क हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों और लापरवाह ड्राइविंग के खतरे की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और कड़ा किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।