महाराष्ट्र में बड़ा सड़क हादसा, पैदल चल रहे 6 युवकों को ट्रक ने रौंदा, सभी की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई। चश्मदीदों ने बताया कि ट्रक तेज गति से आ रहा था और अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। बेकाबू ट्रक सीधे सड़क किनारे चल रहे लोगों पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद छह लोगों को मृत घोषित कर दिया।