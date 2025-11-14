बिहार में भी फडणवीस का जलवा…जिन जिलों में किया प्रचार, वहां विपक्ष का हो गया सूपड़ा साफ

बिहार चुनाव में मतगणना का दौर जारी है। रुझानों में एनडीए को मिल रही प्रचंड जीत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में ऐतिहासिक जनादेश मिला है। जनता ने फिर विकास और सुशासन को चुना है। अब तक के नतीजों और रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा-जेडीयू एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर जीत की तरफ बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस-आरजेडी महागठबंधन 40 के आसपास सीटों पर ही सिमटता दिखाई दे रहा है। एनडीए की इस बढ़त से महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति गठबंधन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सक्रिय भूमिका को भी एनडीए की सफलता का एक अहम कारण माना जा रहा है। फडणवीस ने बिहार के करीब 61 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिनमें से 48 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि उनकी सभाओं और रैलियों का जमीन पर असर हुआ है।