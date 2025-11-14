बिहार ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया, फडणवीस ने कांग्रेस पर कसा तंज

फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी के वोट चोरी के झूठे आरोपों का बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों द्वारा चलाए गए वोट चोरी अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा, लगातार संवैधानिक संस्थाओं और पदों पर हमला करना जनता को पसंद नहीं आता है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने संविधान खतरे में होने का झूठा नैरेटिव चलाया था। तब उन्हें कुछ राजनीतिक फायदा मिला, लेकिन बाद में लोग सच्चाई समझ गए और उनका खेल खत्म हो गया।