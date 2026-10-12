Maharashtra Politics: शिंदे सेना के खिलाफ बगावत पड़ी भारी, बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाला

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा की सहयोगी शिवसेना को आवंटित की गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने इस सीट से अपने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी थी। इसके बावजूद भाजपा के तीन पदाधिकारी- चंद्रशेखर भोयर, संगीता शिंदे और सुमित पवार चुनावी मैदान में डटे रहे। उन्होंने नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद भी नाम वापस नहीं लिया।