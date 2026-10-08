‘शरद गुट से मिला था ऑफर’, सोमेश्वर चुनाव पर सुनेत्रा पवार के बेटे का बड़ा खुलासा, बताई अंदर की बात

Baramati Someshwar Sugar Factory Election: पुणे जिले के बारामती स्थित सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुनेत्रा पवार गुट में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एनसीपी के युवा नेता जय पवार ने बागी रुख अपनाने वाले पुरुषोत्तम जगताप पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरी दिन तक उम्मीद थी कि सभी लोग साथ बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम जगताप के मन में कुछ और ही था।