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‘शरद गुट से मिला था ऑफर’, सोमेश्वर चुनाव पर सुनेत्रा पवार के बेटे का बड़ा खुलासा, बताई अंदर की बात

NCP: सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव से पहले दिवंगत नेता अजित पवार के बेटे जय पवार ने 'बागी' पुरुषोत्तम जगताप पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव में दोनों एनसीपी गुटों के साथ आने की चर्चा हुई थी।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 08, 2026

Sunetra Pawar Supriya Sule

सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार (Photo: IANS)

Baramati Someshwar Sugar Factory Election: पुणे जिले के बारामती स्थित सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुनेत्रा पवार गुट में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एनसीपी के युवा नेता जय पवार ने बागी रुख अपनाने वाले पुरुषोत्तम जगताप पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरी दिन तक उम्मीद थी कि सभी लोग साथ बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम जगताप के मन में कुछ और ही था।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे जय पवार ने कहा, “अजित दादा का परिवार मतलब हम सभी हैं, लेकिन जगताप ने हम सभी को धोखा दे दिया।”

‘अजित दादा के पास आखिरी वक्त तक...’

जय पवार ने अपने पिता अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनके साथ हुए हादसे के समय भी उनके पास जनता से जुड़े कामों के दस्तावेज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार आखिरी क्षण तक जनता के लिए काम करते रहे।

जय पवार के मुताबिक, अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने और अपनी मां सुनेत्रा पवार को समय देने तक के बारे में सोचा था। लेकिन उनके निधन के बाद के 13 दिनों में उन्होंने जनता के बीच अजित पवार के लिए जो प्यार देखा, उससे उनका फैसला बदल गया। उन्होंने कहा, “तय किया कि आखिरी सांस तक जनता के लिए काम करना है।”

‘हम दादा के वारिस हैं, जनसेवा का विचार आगे बढ़ाएंगे’

जय पवार ने कहा कि वह अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “हम दादा के वारिस हैं। उनका खून हमारे शरीर में है। इसलिए जनता के लिए जीना और दादा ने जीवनभर जिस जनसेवा के विचार को संभाला, उसे आगे बढ़ाना हमारा संकल्प है।”

उनके इस बयान को सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव के साथ-साथ अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

सुप्रिया सुले के घर हुई थी समझौते की चर्चा

जय पवार ने बताया कि कुछ दिन पहले वह अपनी चचेरी बहन रेवती से मिलने बुआ सुप्रिया पवार के घर गए थे। तब सोमेश्वर चुनाव पर साथ आने को लेकर बातचीत हुई थी।

उन्होंने बताया कि युगेंद्र पवार ने ही सोमेश्वर चुनाव के लिए साथ आने का प्रस्ताव रखा था। इसके जवाब में पार्थ पवार ने कहा था कि उनके कार्यकर्ता उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं और वे अपने कार्यकर्ताओं की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

जय पवार ने कहा कि इसके बावजूद उन्हें आखिरी समय तक उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है।

‘व्यक्तिगत आरोप सही नहीं, किसानों का हित जरूरी’

जय पवार ने कहा कि सोमेश्वर चीनी मिल किसानों और इसके सदस्यों की मेहनत से खड़ी हुई है। इसलिए चुनाव में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के बजाय उनके हित, किसानों को होने वाले लाभ और मिल के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह चुनाव किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है।

पुरुषोत्तम जगताप ने भाजपा के समर्थन से बनाया अलग पैनल

सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल चुनाव में पुरुषोत्तम जगताप ने एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट से अलग रुख अपनाते हुए भाजपा के समर्थन से अपना पैनल खड़ा किया है।

सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चुनाव के लिए प्रचार अभियान 9 अक्टूबर को समाप्त होगा, जबकि 11 अक्टूबर को 21 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। प्रचार समाप्त होने से पहले पवार परिवार के नेताओं के बीच सामने आए मतभेद और पुरुषोत्तम जगताप के अलग पैनल ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है।

परिवार में टकराव टालने के लिए शरद पवार आए आगे, सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव को लेकर ‘सिल्वर ओक’ पर हाई-वोल्टेज बैठक    

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NCP Maharashtra Politics

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Updated on:

08 Oct 2026 03:06 pm

Published on:

08 Oct 2026 02:26 pm

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