भाजपा के स्थानीय नेता और उनके सहयोगी की धारदार हथियार से हत्या, शरद गुट के सांसद पर गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे प्रफुल्ल तांगड़ी भिवंडी तालुका के खारबाव-चिंचोटी रोड पर स्थित खार्डी गांव में अपने जेडीटी इंटरप्राइजेस दफ्तर में सहयोगियों के साथ बैठे थे, तभी चार से पांच अज्ञात लोग तलवार और चाकू लेकर अंदर घुसे और हमला कर दिया। प्रफुल्ल और तेजस तांगड़ी दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमले का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस जांच कर रही है।