12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा के स्थानीय नेता और उनके सहयोगी की धारदार हथियार से हत्या, शरद गुट के सांसद पर गंभीर आरोप

Maharashtra Politics: ठाणे जिले के भिवंडी में एक स्थानीय भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इस घटना से इलाके में सनसनी फ़ैल गई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 12, 2025

bjp
भाजपा। पत्रिका फाइल फोटो

महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक स्थानीय और नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच, ठाणे जिले के भिवंडी (Bhiwandi Crime News) में एक स्थानीय भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

भिवंडी तालुका (Bhiwandi) के खारबाव-चिंचोटी रोड पर स्थित खार्डी गांव में बीती रात हुए जघन्य वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। धारदार हथियार से भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तांगडी (Praful Tangdi) और उनके सहयोगी तेजस तांगड़ी की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फ़ैल गया, जिसके चलते भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है।

पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि यह हत्या व्यावसायिक विवाद से जुड़ी हो सकती है। भाजपा नेता के परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शव नहीं लेंगे। परिजनों ने 11 लोगों पर संदेह जताया है और भिवंडी तालुका पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता ने मुझे EVM हैक करके दिखाया… उद्धव ठाकरे का सनसनीखेज खुलासा, चुनाव आयोग को घेरा
मुंबई
Uddhav Thackeray on BJP EVM hack

बताया जा रहा है कि तीन साल पहले भी प्रफुल्ल तांगड़ी पर जानलेवा हमला हुआ था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिवार ने एनसीपी (शरद पवार गुट) के भिवंडी क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा (Balya Mama) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सांसद ने आरोपियों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे प्रफुल्ल तांगड़ी भिवंडी तालुका के खारबाव-चिंचोटी रोड पर स्थित खार्डी गांव में अपने जेडीटी इंटरप्राइजेस दफ्तर में सहयोगियों के साथ बैठे थे, तभी चार से पांच अज्ञात लोग तलवार और चाकू लेकर अंदर घुसे और हमला कर दिया। प्रफुल्ल और तेजस तांगड़ी दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमले का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 04:34 pm

Published on:

12 Aug 2025 04:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा के स्थानीय नेता और उनके सहयोगी की धारदार हथियार से हत्या, शरद गुट के सांसद पर गंभीर आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.