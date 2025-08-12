भाजपा के स्थानीय नेता और उनके सहयोगी की धारदार हथियार से हत्या, शरद गुट के सांसद पर गंभीर आरोप

महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक स्थानीय और नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच, ठाणे जिले के भिवंडी (Bhiwandi Crime News) में एक स्थानीय भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
भिवंडी तालुका (Bhiwandi) के खारबाव-चिंचोटी रोड पर स्थित खार्डी गांव में बीती रात हुए जघन्य वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। धारदार हथियार से भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तांगडी (Praful Tangdi) और उनके सहयोगी तेजस तांगड़ी की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फ़ैल गया, जिसके चलते भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है।
पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि यह हत्या व्यावसायिक विवाद से जुड़ी हो सकती है। भाजपा नेता के परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शव नहीं लेंगे। परिजनों ने 11 लोगों पर संदेह जताया है और भिवंडी तालुका पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
बताया जा रहा है कि तीन साल पहले भी प्रफुल्ल तांगड़ी पर जानलेवा हमला हुआ था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिवार ने एनसीपी (शरद पवार गुट) के भिवंडी क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा (Balya Mama) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सांसद ने आरोपियों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे प्रफुल्ल तांगड़ी भिवंडी तालुका के खारबाव-चिंचोटी रोड पर स्थित खार्डी गांव में अपने जेडीटी इंटरप्राइजेस दफ्तर में सहयोगियों के साथ बैठे थे, तभी चार से पांच अज्ञात लोग तलवार और चाकू लेकर अंदर घुसे और हमला कर दिया। प्रफुल्ल और तेजस तांगड़ी दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमले का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस जांच कर रही है।