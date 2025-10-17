Shivaji Kardile: भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवाजीराव कर्डीले का निधन, पार्टी में दौड़ी शोक की लहर

अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के रूप में करने वाले कर्डिले ने 2009 में राहुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 में उन्होंने इसी सीट से फिर विजय दर्ज की, उस चुनाव में उनके प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुरी में आए थे। लेकिन 2019 में उन्हें एनसीपी (अविभाजित) के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, कर्डिले ने 2024 के विधानसभा चुनाव में शानदार वापसी करते हुए शरद पवार गुट के तनपुरे को पराजित किया।