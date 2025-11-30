उद्धव और राज की जोड़ी का भाजपा ने निकाला तोड़! ठाकरे भाईयों से मुकाबले के लिए बनाया खास प्लान

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राज्य के 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान होना है, ऐसे में सभी दल अपने-अपने स्तर पर प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ, मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) को लेकर भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। देश की सबसे अमीर महानगरपालिका पर कब्जा जमाने के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है।