Maharashtra Politics: भाजपा ने अपने 20 मंत्रियों की लगाई क्लास, कहा- पार्टी निकाय चुनाव हारी तो गिरेगी गाज

महाराष्ट्र में अगले तीन महीनों में होने वाले निकाय चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने अधिक से अधिक स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत राज्य भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने मंगलवार को भाजपा के मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें साफ तौर पर चेताया कि निकाय चुनावों के नतीजों के आधार पर उनके काम और नेता के रूप में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। मंत्रियों को बताया गया कि वे पार्टी नेतृत्व की निगरानी में हैं।