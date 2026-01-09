भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा ’50 खोके एकदम ओके’, भड़क उठे शिवसैनिक, कहा- एक बार फडणवीस से पूछिए

हैरानी की बात यह है कि प्रचार के दौरान नारेबाजी करने वाले बीजेपी के दत्ता केलूस्कर ने कहा कि उनसे नारे लगाने में शब्दों की गलती हो गई। उन्होंने दावा किया कि कांबले की घोषित संपत्ति को देखें तो ‘50 खोके’ नहीं बल्कि ‘11 खोके एकदम ओके’ कहना चाहिए था। उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? उन्होंने यह भी कहा कि यह नारा किसी पार्टी (शिवसेना) के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ पूजा कांबले और उनके पति रामदास कांबले के लिए था। उन्होंने मेरा टिकट चुराया, वह उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए और उन्हें मेरा टिकट मिल गया।