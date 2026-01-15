15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

BMC Exit Poll: ठाकरे का 25 साल पुराना किला ढहा! एग्जिट पोल में भाजपा की आंधी, किसे मिल रही हैं कितनी सीटें

Mumbai BMC Election Exit Poll: एग्जिट पोल में भाजपा और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे के लिए यह चुनाव बड़ा झटका साबित हो सकता है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 15, 2026

BMC Election Exit Poll result

एग्जिट पोल में बीजेपी-शिंदे गठबंधन को बड़ी बढ़त (Patrika Photo)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। एक्सिस माय इंडिया, जनमत और रुद्र रिसर्च के एग्जिट पोल के अनुसार, मुंबई में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) को जबरदस्त झटका लग सकता है।

देश की सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार शाम 5.30 बजे मतदान संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे के अनुसार कुल मतदान 46 से 50 प्रतिशत के बीच रहा, जो 2017 के चुनावों से अधिक है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3.30 बजे तक 41.13 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था, जिसमें कोल्हापुर (50.85 प्रतिशत) सबसे आगे रहा। मुंबई (41.08 प्रतिशत), पुणे (36.95 प्रतिशत), नागपुर (41.23 प्रतिशत), नासिक (39.64 प्रतिशत) और छत्रपति संभाजीनगर (43.67 प्रतिशत) में भी संतोषजनक मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है।

एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें-

एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल: भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत

'एक्सिस माय इंडिया' के सर्वे के मुताबिक, 227 सीटों वाली बीएमसी में महायुति क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। बीएमसी की सत्ता पाने के लिए 114 सीटों की जरुरत है।

भाजपा-शिंदे सेना गठबंधन: 131 से 151 सीटें

उद्धव-राज ठाकरे गठबंधन: 58 से 68 सीटें

कांग्रेस और वंचित गठबंधन: 12 से 16 सीटें

जनमत एग्जिट पोल: महायुति 138 सीटों के साथ सबसे आगे

'जनमत' के एग्जिट पोल के अनुसार, मुंबई की सत्ता पर पिछले 25 वर्षों से काबिज ठाकरे परिवार का किला ढहता नजर आ रहा है।

भाजपा + शिंदे की शिवसेना गठबंधन: 138 सीटें

उद्धव ठाकरे + राज ठाकरे गठबंधन: 59 सीटें

कांग्रेस + वंचित बहुजन आघाडी गठबंधन: 23 सीटें

अन्य: 07 सीटें

वोट शेयर में भी भाजपा अव्वल- वोट प्रतिशत के मामले में भी भाजपा-शिवसेना गठबंधन 42-45% के साथ सबसे आगे है। इसके बाद ठाकरे-मनसे गठबंधन को 34-37% और कांग्रेस-वंचित गठबंधन को 13-15% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को 6-8% वोट मिल सकते हैं।

जेवीसी एग्जिट पोल:

जेवीसी एग्जिट पोल के अनुसार, मुंबई में न केवल सीटों के मामले में बल्कि वोट शेयर के मामले में भी भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है।

भाजपा + शिंदे की शिवसेना: 42-45% वोट शेयर

शिवसेना (UBT) + मनसे + NCP शरद पवार गठबंधन: 34-37% वोट शेयर

कांग्रेस + वंचित बहुजन आघाडी: 13-15% वोट शेयर

अन्य: 6-8% वोट शेयर

लोकशाही-रुद्र रिसर्च एग्जिट पोल: महायुति को 121 सीटें

लोकशाही और रुद्र रिसर्च के आंकड़ों में भी महायुति को जीत का प्रबल दावेदार बताया गया है।

भाजपा + शिंदे शिवसेना: 121 सीटें

उद्धव ठाकरे + राज ठाकरे + NCP शरद पवार गठबंधन: 71 सीटें

कांग्रेस + वंचित: 25 सीटें

अन्य: 10 सीटें

उद्धव-राज की जोड़ी रही बेअसर?

इन चुनावों में करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए थे, जिसे मराठी वोट बैंक को एकजुट करने का बड़ा दांव माना जा रहा था। हालांकि, एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मतदाताओं ने विकास और भाजपा गठबंधन के ट्रिपल इंजन वाले विकास पर ज्यादा भरोसा जताया है। यदि ये नतीजे हकीकत में बदलते हैं, तो यह उद्धव ठाकरे के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा।

16 जानवरों को आएंगे नतीजे

मुंबई की बीएमसी में 227 सीटों के लिए लगभग 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह वही महानगरपालिका है, जिसका सालाना बजट करीब 74,000 करोड़ रुपये का है। अविभाजित शिवसेना ने करीब 25 वर्षों तक बीएमसी पर शासन किया था। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बीएमसी चुनाव है।

बता दें कि ये केवल एग्जिट पोल के अनुमान हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम शुक्रवार 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि मुंबई का असली किंग कौन बनेगा।

ये भी पढ़ें

‘सिर्फ स्याही मिटाकर नहीं डाल पाएंगे दोबारा वोट’, ठाकरे भाइयों के धांधली के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब
मुंबई
Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 08:09 pm

Published on:

15 Jan 2026 07:08 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BMC Exit Poll: ठाकरे का 25 साल पुराना किला ढहा! एग्जिट पोल में भाजपा की आंधी, किसे मिल रही हैं कितनी सीटें

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

Rani Mukerji in Mardani 3
बॉलीवुड

National Impact: दिल्ली की नजरें मुंबई पर; क्या बीएमसी चुनाव तय करेंगे 2029 का प्रधानमंत्री?

BMC Election Exit Poll
राष्ट्रीय

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ और जोश के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

‘सिर्फ स्याही मिटाकर नहीं डाल पाएंगे दोबारा वोट’, ठाकरे भाइयों के धांधली के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite
मुंबई

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.