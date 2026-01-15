BMC Exit Poll: ठाकरे का 25 साल पुराना किला ढहा! एग्जिट पोल में भाजपा की आंधी, किसे मिल रही हैं कितनी सीटें

देश की सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार शाम 5.30 बजे मतदान संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे के अनुसार कुल मतदान 46 से 50 प्रतिशत के बीच रहा, जो 2017 के चुनावों से अधिक है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3.30 बजे तक 41.13 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था, जिसमें कोल्हापुर (50.85 प्रतिशत) सबसे आगे रहा। मुंबई (41.08 प्रतिशत), पुणे (36.95 प्रतिशत), नागपुर (41.23 प्रतिशत), नासिक (39.64 प्रतिशत) और छत्रपति संभाजीनगर (43.67 प्रतिशत) में भी संतोषजनक मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगी और शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है।