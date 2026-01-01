BMC चुनाव में खपाने के लिए बांग्लादेश से आ रहे नकली नोट! मुंबई में बड़ी साजिश नाकाम

मुंबई महानगरपालिका (BMC Election) चुनावों की सरगर्मी के बीच मुंबई पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। शिवाजी पार्क पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन के पास से एक 61 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोट बरामद हुए हैं।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दादर स्टेशन के पास जाली नोटों की खेप आने वाली है। इस आधार पर शिवाजी पार्क पुलिस ने जाल बिछाया और 61 वर्षीय अमरुद्दीन शेख को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से 72,000 रुपये मूल्य के नकली नोट बरामद किए गए।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नोट इतनी उच्च गुणवत्ता के हैं कि पहली नजर में असली और नकली का फर्क करना मुश्किल है। शुरुआती जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि इन जाली नोटों को बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया है। इसके पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हाथ हो सकता है।
पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी शेख पहले भी ऐसे नकली नोट खपा चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन नकली नोटों की सप्लाई चेन कहां से शुरू हुई और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, क्या इसका मुंबई के बीएमसी चुनाव से भी कोई संबंध है।
15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मध्य मुंबई में जाली नोटों की इतनी बड़ी बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या इन नोटों का इस्तेमाल राज्य की 29 महानगरपालिका चुनावों के दौरान वोटरों को लुभाने या अवैध गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जाना था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।
