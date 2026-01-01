BMC चुनाव में खपाने के लिए बांग्लादेश से आ रहे नकली नोट! मुंबई में बड़ी साजिश नाकाम

15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मध्य मुंबई में जाली नोटों की इतनी बड़ी बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या इन नोटों का इस्तेमाल राज्य की 29 महानगरपालिका चुनावों के दौरान वोटरों को लुभाने या अवैध गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जाना था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।