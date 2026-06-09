Mumbai Water Crisis: बैंकों के बाद अब पानी की सप्लाई में भी OTP, मुंबई ने चोरी रोकने के लिए अपनाया नया सिस्टम

वर्तमान की बात करें तो बीएमसी पूरे मुंबई में 33 पेयजल फिलिंग स्टेशन संचालित करती है। यहीं से नगर निगम के अपने टैंकरों और 200 से अधिक लाइसेंस प्राप्त निजी वॉटर टैंकरों में पानी भरा जाता है। मौजूदा व्यवस्था में कई खामियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए अब नया नियम लाया जा रहा है। इस नए नियम के अनुसार, पानी का टैंकर मंगाने के लिए हाउसिंग सोसायटियों और आम उपभोक्ताओं को बीएमसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा।