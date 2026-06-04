अल नीनो के कारण मुंबई पर मंडरा रहा बड़ा जल संकट, झीलों में बचा 45 दिन का पानी, अब क्या करेगी BMC?

मानसून की अनिश्चितता के चलते संभावित जल संकट से निपटने के लिए बीएमसी ने पहले ही कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 15 मई से पूरे शहर में 10 प्रतिशत जल कटौती लागू की गई है। साथ ही पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने और पानी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही नागरिकों से पानी का सीमित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की अपील की गई है। जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारी जलाशयों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।