आप ऐसा ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं… कबूतर खाना मामले पर बॉम्बे HC सख्त, सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

मुंबई में कबूतर खानों पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के कबूतरों को दाना डालने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह मनमाने ढंग से फैसले नहीं बदल सकती। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।