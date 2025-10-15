अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में राखी सावंत ने पूर्व पति आदिल दुर्रानी से किया समझौता, FIR भी रद्द कराई, जानें पूरा मामला

गौरतलब हो कि राखी सावंत और मैसूर के बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी की शादी 29 मई 2022 को हुई थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। टेलीविजन अभिनेत्री ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आदिल को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राखी ने यह भी दावा किया था कि उसकी मां जया भेड़ा की मौत के लिए भी आदिल ही जिम्मेदार था। राखी ने आदिल पर अपनी मां की देखभाल के लिए पैसे न देने, पैसे चुराने, उन्हें प्रताड़ित करने और उनका शोषण करने का आरोप लगाया था।