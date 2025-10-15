Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में राखी सावंत ने पूर्व पति आदिल दुर्रानी से किया समझौता, FIR भी रद्द कराई, जानें पूरा मामला

Rakhi Sawant : 2023 में टेलीविजन अभिनेत्री राखी सावंत की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 15, 2025

Rakhi Sawant FIR quashes by Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की राखी सावंत की एफआईआर (Patrika Photo)

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के बीच चल रहा विवाद आखिरकार आज खत्म हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने राखी सावंत (Rakhi Sawant Vs Adil Durrani) द्वारा आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और 377 के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया।

अदालत ने माना कि दोनों के बीच आपसी सहमति से सुलह हो चुकी है, इसलिए अब इन मामलों को जारी रखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दुर्रानी द्वारा राखी सावंत के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदीश पाटिल की खंडपीठ ने बुधवार को वह एफआईआर रद्द कर दी, जो राखी सावंत ने 2023 में आदिल दुर्रानी के खिलाफ दर्ज कराई थी। इस मामले में आदिल पर धारा 498ए (क्रूरता) और धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत आरोप लगाए गए थे।

आज सुनवाई के दौरान राखी सावंत और आदिल दुर्रानी दोनों अदालत में मौजूद थे। जब जस्टिस डेरे ने राखी से पूछा कि क्या उन्हें एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति है, तो राखी ने कहा, “मुझे कोई आपत्ति नहीं है।”

इसी के साथ अदालत ने वह एफआईआर भी रद्द कर दी, जो आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत के खिलाफ दर्ज कराई थी। आदिल ने अपनी पूर्व पत्नी राखी सावंत पर आरोप लगाया था कि राखी ने उनके अश्लील फोटो व्हाट्सऐप पर वायरल किए थे। हालांकि, अब उन्होंने हलफनामा देकर कहा है कि उन्हें भी एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह निर्णय दोनों पक्षों की सहमति और आपसी समझौते के बाद लिया गया है। इस तरह, लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का अब कानूनी रूप से अंत हो गया है।

क्या है मामला?

गौरतलब हो कि राखी सावंत और मैसूर के बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी की शादी 29 मई 2022 को हुई थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। टेलीविजन अभिनेत्री ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आदिल को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राखी ने यह भी दावा किया था कि उसकी मां जया भेड़ा की मौत के लिए भी आदिल ही जिम्मेदार था। राखी ने आदिल पर अपनी मां की देखभाल के लिए पैसे न देने, पैसे चुराने, उन्हें प्रताड़ित करने और उनका शोषण करने का आरोप लगाया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Oct 2025 05:05 pm

Published on:

15 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में राखी सावंत ने पूर्व पति आदिल दुर्रानी से किया समझौता, FIR भी रद्द कराई, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या थी इसकी वजह

38 करोड़ के बजट के बाद भी फ्लॉप हुई ये फिल्म, जानें आखिर क्या है इसकी वजह
बॉलीवुड

Santosh Movie OTT Release: बलात्कार और हत्या पर आधारित 2 घंटे 8 मिनट की ये फिल्म इंडिया में है बैन, अब OTT रिलीज को है तैयार

Santosh Movie OTT Release
मनोरंजन

Madhumati Death: पंकज धीर के बाद एक और दिग्गज एक्ट्रेस की हुई मौत, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिए एक ही दिन में दो अनमोल रत्न

Madhumati Death: Mourning spread in Bollywood
बॉलीवुड

‘तुझे रब ने बनाया किस लिए…’ 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना क्लासिक सॉन्ग

'तुझे रब ने बनाया किस लिए...' 33 साल बाद भी इस रोमांटिक गाने ने नहीं खोया अपना जादू, बना कल्ट सॉन्ग
बॉलीवुड

उसने मुझे कई बार पीटा है- अनुराग कश्यप के छोटे भाई का टूटा ‘सब्र का बांध’

Anurag-Abhinav Cantroversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.