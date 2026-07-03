‘अधिकारी मंत्रियों के नौकर नहीं हैं’, बॉम्बे हाई कोर्ट की पुलिस को कड़ी फटकार, रद्द किया तड़ीपार आदेश

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस की इस दलील और कार्रवाई पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत ने तीखे लहजे में पूछा कि क्या 'बीजेपी सरकार मुर्दाबाद' या 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाना किसी व्यक्ति को शहर से निर्वासित करने का पर्याप्त कारण हो सकता है? याचिकाकर्ता चौधरी की ओर से वकील पयोशी रॉय ने अदालत में दलील दी कि जिस समय उनके मुवक्किल को तड़ीपार किया गया, वह नगर निकाय चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण समय था। यह कार्रवाई उन्हें जानबूझकर चुनाव प्रचार से दूर रखने की राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। इसके अलावा स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने भी पुलिस के उन दावों का पूरी तरह खंडन किया, जिनमें चौधरी के कारण इलाके में दहशत होने की बात कही गई थी।