छात्राओं को “रोमांटिक मैसेज” भेजता था शिक्षक, 30 साल के उम्र में भी…बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा को रखा बरकरार

अदालत ने यह भी नोट किया कि मामला सामने आने पर शिक्षक ने उसी दिन लिखित माफी दी थी और बाद में यह नहीं कहा कि माफी किसी दबाव में दी गई थी। शिक्षक की नियुक्ति 2020 में तीन साल की प्रोबेशन पर हुई थी। दिसंबर 2022 में शिकायत मिलने के बाद स्कूल ने जनवरी 2023 में एक महीने का वेतन देकर उसकी प्रोबेशन समाप्त कर दी। शिक्षक की ओर से दलील दी गई थी कि वह स्थायी कर्मचारी बनने वाला था, इसलिए पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर होने के कारण स्कूल प्रबंधन को “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत उसकी सेवा समाप्त करने का अधिकार था। अंत में कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्कूल के पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार थे कि शिक्षक का आचरण एक शिक्षक के अनुरूप नहीं था।