एमपी-राजस्थान से आता कच्चा माल, बंटी-बबली घर पर बनाते ड्रग्स, रेड में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद

डीसीपी (एएनसी) नवनाथ धवाले ने बताया कि एएनसी की कांदिवली यूनिट ने पिछले शनिवार को बोरीवली पूर्व के राष्ट्रीय उद्यान मेट्रो स्टेशन के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्थित पति-पत्नी के घर पर छापा मारा। यहां से 511 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2.04 करोड़ रुपये है। पुलिस ने दो मोबाइल फोन और वह मिक्सर-ग्राइंडर भी जब्त किया, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स तैयार करने में होता था।