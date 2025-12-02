एमपी-राजस्थान से आता कच्चा माल, बंटी-बबली घर पर बनाते ड्रग्स, रेड में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद

पति-पत्नी घर पर चलाते थे मिनी ड्रग्स फैक्ट्री (AI Image)
मुंबई पुलिस ने बोरीवली में रहने वाले एक दंपति को उनके घर में ही मिक्सर-ग्राइंडर की मदद से हेरोइन तैयार कर उसे स्थानीय पैडलरों को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति मध्य प्रदेश और राजस्थान से कच्चा माल मंगवाते थे और घर में ही ड्रग्स की मिनी-फैक्ट्री चलाते थे। एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी।
डीसीपी (एएनसी) नवनाथ धवाले ने बताया कि एएनसी की कांदिवली यूनिट ने पिछले शनिवार को बोरीवली पूर्व के राष्ट्रीय उद्यान मेट्रो स्टेशन के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्थित पति-पत्नी के घर पर छापा मारा। यहां से 511 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2.04 करोड़ रुपये है। पुलिस ने दो मोबाइल फोन और वह मिक्सर-ग्राइंडर भी जब्त किया, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स तैयार करने में होता था।
जांच में सामने आया कि यह दंपति तीन से चार तरह के पाउडर अपने नेटवर्क के सप्लायरों से मंगवाते थे। ज्यादातर सप्लायर मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते थे। वही उन्हें बताते थे कि मिक्सर-ग्राइंडर की मदद से हेरोइन कैसे तैयार करनी है।
आरोपी दंपति की उम्र चालीस वर्ष के आसपास है। वे तैयार की गई हेरोइन को छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक कर देते थे और उसे स्थानीय छोटे पैडलरों को बेचते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में ड्रग्स बनाया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
एक अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है जब दोनों पति-पत्नी किसी ड्रग्स केस में पकड़े गए हैं। स्थानीय लोग उन्हें ‘बंटी-बबली’ कहकर पहचानते थे, क्योंकि सभी को शक था कि वे किसी अवैध काम में शामिल हैं।
पुलिस अब इस दंपति से पूछताछ कर रही है ताकि सप्लायरों और पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। आने वाले समय में इस रैकेट के और सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है।
