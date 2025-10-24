दिवाली गिफ्ट को लेकर हुआ विवाद, तो बॉस ने अपने कर्मचारी की कर दी हत्या

देशभर में दिवाली धूमधाम से मनाई गई, लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। दिवाली का गिफ्ट न मिलने पर हुए विवाद ने एक 26 वर्षीय युवक की जान ले ली। यह घटना चंद्रपुर के दुर्गापुर इलाके की है। मृतक युवक का नाम नितेश ठाकरे (26) बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुजीत गणवीर (25), करण मेश्राम (22), यश राऊत (19), प्रतीक मेश्राम (22), तौसीफ शेख (23) और अनिल बोंडे (22) को गिरफ्तार किया है।