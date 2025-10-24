दिवाली गिफ्ट को लेकर हुआ विवाद, तो बॉस ने अपने कर्मचारी की कर दी हत्या

दिवाली गिफ्ट को लेकर विवाद, युवक की बेरहमी से हत्या की
देशभर में दिवाली धूमधाम से मनाई गई, लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। दिवाली का गिफ्ट न मिलने पर हुए विवाद ने एक 26 वर्षीय युवक की जान ले ली। यह घटना चंद्रपुर के दुर्गापुर इलाके की है। मृतक युवक का नाम नितेश ठाकरे (26) बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुजीत गणवीर (25), करण मेश्राम (22), यश राऊत (19), प्रतीक मेश्राम (22), तौसीफ शेख (23) और अनिल बोंडे (22) को गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी सुजीत गणवीर का चंद्रपुर के दुर्गापुर में पान की दुकान है, जहां नितेश कुछ महीनों से काम कर रहा था। दिवाली के मौके पर नितेश ने मालिक सुजीत से नए कपड़े या कोई गिफ्ट मिलने की उम्मीद की थी। लेकिन जब सुजीत ने इनकार किया, तो दोनों के बीच बहस और गालीगलौज शुरू हो गई। इसी बात से गुस्से में आकर सुजीत ने नितेश को सबक सिखाने की ठान ली।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुजीत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नितेश ठाकरे की हत्या की साजिश रची। उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया और नितेश को फिल्म देखने के बहाने बुलाया। जब नितेश पहुंचा, तो उसे लॉ कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह ले जाया गया। वहां सभी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रामनगर पुलिस और स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
