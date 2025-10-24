Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

दिवाली गिफ्ट को लेकर हुआ विवाद, तो बॉस ने अपने कर्मचारी की कर दी हत्या

Maharashtra Crime News: मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर्मचारी की हत्या की साजिश रची। इसके लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाया था।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 24, 2025

Murder for Diwali gift in Maharashtra

दिवाली गिफ्ट को लेकर विवाद, युवक की बेरहमी से हत्या की

देशभर में दिवाली धूमधाम से मनाई गई, लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। दिवाली का गिफ्ट न मिलने पर हुए विवाद ने एक 26 वर्षीय युवक की जान ले ली। यह घटना चंद्रपुर के दुर्गापुर इलाके की है। मृतक युवक का नाम नितेश ठाकरे (26) बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुजीत गणवीर (25), करण मेश्राम (22), यश राऊत (19), प्रतीक मेश्राम (22), तौसीफ शेख (23) और अनिल बोंडे (22) को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी सुजीत गणवीर का चंद्रपुर के दुर्गापुर में पान की दुकान है, जहां नितेश कुछ महीनों से काम कर रहा था। दिवाली के मौके पर नितेश ने मालिक सुजीत से नए कपड़े या कोई गिफ्ट मिलने की उम्मीद की थी। लेकिन जब सुजीत ने इनकार किया, तो दोनों के बीच बहस और गालीगलौज शुरू हो गई। इसी बात से गुस्से में आकर सुजीत ने नितेश को सबक सिखाने की ठान ली।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुजीत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नितेश ठाकरे की हत्या की साजिश रची। उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया और नितेश को फिल्म देखने के बहाने बुलाया। जब नितेश पहुंचा, तो उसे लॉ कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह ले जाया गया। वहां सभी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रामनगर पुलिस और स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Oct 2025 09:19 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिवाली गिफ्ट को लेकर हुआ विवाद, तो बॉस ने अपने कर्मचारी की कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 साल की मोहब्बत का खौफनाक अंत! सोनू ने सरेआम चीर दिया 24 साल की मनीषा का गला, खुद भी दी जान

Mumbai Sonu Manisha love story ends
मुंबई

मशहूर सिंगर गिरफ्तार, 19 साल की लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोलीं- स्टूडियो में बुलाया फिर मेरे साथ…

Sachin Sanghvi accused of sexual harassment
बॉलीवुड

यूपी और बिहार के लिए 25 अक्टूबर को दौड़ेगी 6 छठ स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और टाइम टेबल

North Western Railway Big Announcement half a dozen trains Operations will remain cancelled
मुंबई

जरीन खान की मां अस्पताल में भर्ती, लोगों से की दुआ करने की अपील

Zareen Khan Mother Hospitalized
बॉलीवुड

जमीन के बाद अब आसमान में मराठी को लेकर बवाल, महिला बोली- मुंबई उतर, बदतमीजी क्या होती है बताउंगी

Air India flight Marathi row
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.