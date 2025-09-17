शराबी था छोटा भाई, इसलिए भाई और भाभी ने कर दी हत्या, रचा ऐसा षड्यंत्र की पुलिस भी खा गई गच्चा

महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को पुलिस ने अपने ही छोटे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना दो सितंबर की है, जब शिव नगर स्थित ईरोस सोसाइटी में 40 वर्षीय व्यक्ति अपने घर के बाथरूम में मृत पाया गया था। उस समय परिजनों ने दावा किया था कि वह बाथरूम में फिसल गया था और सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई।