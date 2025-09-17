Patrika LogoSwitch to English

शराबी था छोटा भाई, इसलिए भाई और भाभी ने कर दी हत्या, रचा ऐसा षड्यंत्र की पुलिस भी खा गई गच्चा

Maharashtra Crime news: आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और इसे दुर्घटनावश मौत बताने की कोशिश की। लेकिन छानबीन में सारा सच सामने आ गया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 17, 2025

Nagpur Maharashtra Murder
File Photo

महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को पुलिस ने अपने ही छोटे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना दो सितंबर की है, जब शिव नगर स्थित ईरोस सोसाइटी में 40 वर्षीय व्यक्ति अपने घर के बाथरूम में मृत पाया गया था। उस समय परिजनों ने दावा किया था कि वह बाथरूम में फिसल गया था और सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई।

पुलिस ने भी शुरू में हादसा मानकर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम का रुख बदल दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है और यह चोट किसी हमले से लगी हो सकती हैं। इसके बाद पुलिस को बड़े भाई पर शक हुआ। जब गहराई से मामले की जांच की गई तो सच्चाई सामने आ गई।

भाई-भाभी गिरफ्तार

मनकापुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि मृतक को शराब की लत थी। इस वजह से घर में आए दिन झगड़े और तनाव का माहौल रहता था।

जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के बड़े भाई और भाभी ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की आगे की जांच जारी है। उधर, इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

Updated on:

17 Sept 2025 08:47 pm

Published on:

17 Sept 2025 08:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शराबी था छोटा भाई, इसलिए भाई और भाभी ने कर दी हत्या, रचा ऐसा षड्यंत्र की पुलिस भी खा गई गच्चा

