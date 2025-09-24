भैंसों की वजह से लड़खड़ाई मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा, रेलवे ने जारी किया बयान

मुंबई की ‘लाइफलाइन’ लोकल ट्रेन सेवाएं बुधवार को कुछ देर के लिए बाधित हो गयीं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह सेंट्रल रेलवे की लाइन पर वांगणी (Vangani) और बदलापूर (Badlapur) के बीच एक अजीबो-गरीब हादसे के कारण लोकल सेवाएं थोड़ी देर के लिए बाधित हो गईं। दरअसल पटरी पर अचानक कुछ भैंसें आ गईं और एक लोकल ट्रेन ने उन्हें टक्कर मर दी लोकल की चपेट में आने से दो भैंसों की मौत हो गईं। इस घटना के बाद मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार थम गई।