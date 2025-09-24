Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

भैंसों की वजह से लड़खड़ाई मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा, रेलवे ने जारी किया बयान

Mumbai Local Train Accident: हादसे की वजह से मुंबई की ओर जा रही दो लोकल ट्रेनों और एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोकना पड़ा।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 24, 2025

Mumbai Local Train accident
AI Image

मुंबई की ‘लाइफलाइन’ लोकल ट्रेन सेवाएं बुधवार को कुछ देर के लिए बाधित हो गयीं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह सेंट्रल रेलवे की लाइन पर वांगणी (Vangani) और बदलापूर (Badlapur) के बीच एक अजीबो-गरीब हादसे के कारण लोकल सेवाएं थोड़ी देर के लिए बाधित हो गईं। दरअसल पटरी पर अचानक कुछ भैंसें आ गईं और एक लोकल ट्रेन ने उन्हें टक्कर मर दी लोकल की चपेट में आने से दो भैंसों की मौत हो गईं। इस घटना के बाद मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार थम गई।

सेंट्रल रेलवे (Central Railway) के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हादसे की वजह से मुंबई की ओर जा रही दो लोकल और एक एक्सप्रेस ट्रेन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि, स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया और सेवाएं बहाल कर दी गईं।

करीब 11 बजकर 15 मिनट पर ठाणे से मुंबई CSMT और ठाणे से कल्याण के बीच ट्रेनों का परिचालन फिर से सामान्य किया गया। थोड़ी देर की देरी से यात्रियों को असुविधा जरूर हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही जल्द ही पटरी पर लौट आई।

एक दिन पहले ही ठाणे में एसी लोकल ट्रेन की छत पर यात्रा करते समय ‘ओवरहेड इक्विपमेंट’ (ओएचई) के संपर्क में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर दिवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर हुई। लोकल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) जा रही थी।

पीड़ित दिवा स्टेशन पर लोकल ट्रेन के रुकते ही उतरने का प्रयास कर रहा था तभी ओएचई (पटरियों के ऊपर ऊंचाई पर लगे बिजली उपकरण) के संपर्क में आ गया। करंट लगने वह बुरी तरह झुलस गया। ओएचई में 25 केवी का उच्च वोल्टेज करंट प्रवाहित होता है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने ड्यूटी पर मौजूद अन्य रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। पीड़ित को ट्रेन से नीचे उतारा गया और कलवा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के चलते 26 मिनट तक ट्रेन रुकी रही।

