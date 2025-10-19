अब नहीं लगेंगे लहरों के झटके, और न आएगी आवाज! मुंबई में हाई-टेक कैंडेला बोट जल्द दौड़ेगी

Candela Water Boat
मुंबई के समुद्री सफर में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। स्वीडन की मशहूर तकनीकी कंपनी कैंडेला की अत्याधुनिक बोट्स जल्द ही मुंबई के समुद्र में दौड़ती नजर आएगी। इसको लेकर मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने कहा कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधुनिक, स्मार्ट और ग्लोबल मुंबई के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
स्वीडन दौरे के दौरान मंत्री राणे ने कैंडेला कंपनी के मुख्यालय का दौरा किया और वहां हाइड्रोफॉइल तकनीक पर आधारित Candela C8 और Candela P12 बोट्स की सवारी की और प्रत्यक्ष अनुभव लिया। ये बोट्स पानी की सतह से ऊपर ग्लाइड करती हैं, जिससे न तो लहरों के झटके महसूस होते हैं और न ही शोर होता है। साथ ही, ये पारंपरिक नौकाओं की तुलना में ज्यादा तेज, ऊर्जा खपत को कम और पर्यावरण के अनुकूल हैं।
मंत्री राणे ने बताया कि मुंबई में कैंडेला बोट सेवा शुरू होने के बाद नागरिकों को एक बिल्कुल नया सफर अनुभव मिलेगा। इससे तटीय इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और जल परिवहन, तटों के विकास व मछली व्यवसाय के क्षेत्र में नए रोजगार अवसर भी बनेंगे।
इस दौरे के दौरान कैंडेला कंपनी के संस्थापक और सीईओ गुस्ताव हसेलकोग (Gustav Hasselskog) तथा मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी नकुल विराट (Nakul Virat) से महाराष्ट्र में संभावित उत्पादन केंद्र स्थापित करने पर भी प्रारंभिक चर्चा की।
मंत्री नितेश राणे ने कहा, “बाल्टिक सागर पर कैंडेला की दो नावों सी8 और पी12 में सवारी करते हुए ऐसा लगा मानो पानी पर उड़ रहे हों। बहुत जल्द पी-12 नाव मुंबई पहुंचेगी, जो जल परिवहन की तस्वीर बदल देगी। आधुनिक हाइड्रोफॉइल तकनीक से बनी ये नावें पानी की सतह पर सरकती (ग्लाइड) हैं। कैंडेला कंपनी के संस्थापक और सीईओ हसेलकोग तथा मुख्य वाणिज्य अधिकारी नकुल विराट ने हमें उनके कारखाने का दौरा कराया।”
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग