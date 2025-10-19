अब नहीं लगेंगे लहरों के झटके, और न आएगी आवाज! मुंबई में हाई-टेक कैंडेला बोट जल्द दौड़ेगी

स्वीडन दौरे के दौरान मंत्री राणे ने कैंडेला कंपनी के मुख्यालय का दौरा किया और वहां हाइड्रोफॉइल तकनीक पर आधारित Candela C8 और Candela P12 बोट्स की सवारी की और प्रत्यक्ष अनुभव लिया। ये बोट्स पानी की सतह से ऊपर ग्लाइड करती हैं, जिससे न तो लहरों के झटके महसूस होते हैं और न ही शोर होता है। साथ ही, ये पारंपरिक नौकाओं की तुलना में ज्यादा तेज, ऊर्जा खपत को कम और पर्यावरण के अनुकूल हैं।