हिरासत में मौत मामले में दो पुलिसकर्मी दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

मामला 22 वर्षीय अल्ताफ शेख की मौत से जुड़ा है। शेख की मौत 11 सितंबर 2009 को घाटकोपर पुलिस की हिरासत में हुई थी। पुलिस ने उसे एक घर में चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए पकड़ा था, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अल्ताफ की मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया।