मुंबई

गणपति भक्तों के लिए खुशखबरी, विसर्जन के दिन रेलवे चलाएगी स्‍पेशल लोकल ट्रेनें, पूरा टाइम टेबल देखें

Ganpati Visarjan Special Local Train 2025: गणपति विसर्जन के दौरान भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे ने आधी रात में स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। जानिए डिटेल्स...

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 02, 2025

Ganpati Visarjan in Mumbai
गणपति विसर्जन के दिन रेलवे चलाएगी स्‍पेशल लोकल ट्रेंने (Photo: X)

गणपति विसर्जन (Anant Chaturdashi 2025) के दौरान भक्तों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने आधी रात में स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों का संचालन सीएसएमटी (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) से कल्याण, ठाणे और पनवेल मार्गों पर और चर्चगेट से विरार के बीच किया जाएगा। सभी ट्रेनें हर स्टेशन पर रुकेंगी।

रेलवे ने बताया कि 4/5 सितंबर (गुरुवार/शुक्रवार रात), 5/6 सितंबर (शुक्रवार/शनिवार रात) और 6/7 सितंबर (शनिवार/रविवार रात) को मेन लाइन (सीएसएमटी-कल्याण/ठाणे) पर विशेष ट्रेनें चलेंगी। वहीं, हार्बर लाइन पर सीएसएमटी से पनवेल के बीच विशेष सेवाएं सिर्फ 6/7 सितंबर की रात को गणपति विसर्जन के दिन ही उपलब्ध रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को देर रात यात्रा करने में परेशानी न हो।

Weather Alert: सितंबर में होगी झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी, मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट
मुंबई
Weather Forecast for September 2025

Central Railway Special Local Trains for Ganpati Visarjan -

सेंट्रल लाइन (सीएसएमटी-कल्याण/ठाणे)

डाउन दिशा-

सीएसएमटी-कल्याण लोकल: रात 01:40 बजे छूटेगी, 03:10 बजे पहुंचेगी

 सीएसएमटी-ठाणे लोकल: रात 02:30 बजे छूटेगी, 03:30 बजे पहुंचेगी

सीएसएमटी-कल्याण: रात 03:25 बजे छूटेगी, 04:55 बजे पहुंचेगी

अप दिशा-

कल्याण-सीएसएमटी: रात 00:05 बजे छूटेगी, 01:30 बजे पहुंचेगी

ठाणे-सीएसएमटी: रात 01:00 बजे छूटेगी, 02:00 बजे पहुंचेगी

ठाणे-सीएसएमटी: रात 02:00 बजे छूटेगी, 03:00 बजे पहुंचेगी

हार्बर लाइन (सिर्फ 6/7 सितंबर की रात)

डाउन दिशा-

सीएसएमटी-पनवेल: रात 01:30 बजे छूटेगी, 02:50 बजे पहुंचेगी

सीएसएमटी-पनवेल: रात 02:45 बजे छूटेगी, 04:05 बजे पहुंचेगी

अप दिशा-

पनवेल-सीएसएमटी: रात 01:00 बजे छूटेगी, 02:20 बजे पहुंचेगी

पनवेल-सीएसएमटी: रात 01:45 बजे छूटेगी, 03:05 बजे पहुंचेगी

गणपति विसर्जन के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। 6/7 सितंबर 2025 की आधी रात को चर्चगेट और विरार के बीच छह जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं को देर रात घर लौटने में बड़ी राहत मिलेगी।

Western Railway Special Local Trains for Ganpati Visarjan -

रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु इन विशेष लोकल ट्रेनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि गणेशोत्सव के दौरान घर लौटने में किसी को दिक्कत न हो।

Published on:

02 Sept 2025 03:13 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / गणपति भक्तों के लिए खुशखबरी, विसर्जन के दिन रेलवे चलाएगी स्‍पेशल लोकल ट्रेनें, पूरा टाइम टेबल देखें

