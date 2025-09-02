रेलवे ने बताया कि 4/5 सितंबर (गुरुवार/शुक्रवार रात), 5/6 सितंबर (शुक्रवार/शनिवार रात) और 6/7 सितंबर (शनिवार/रविवार रात) को मेन लाइन (सीएसएमटी-कल्याण/ठाणे) पर विशेष ट्रेनें चलेंगी। वहीं, हार्बर लाइन पर सीएसएमटी से पनवेल के बीच विशेष सेवाएं सिर्फ 6/7 सितंबर की रात को गणपति विसर्जन के दिन ही उपलब्ध रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को देर रात यात्रा करने में परेशानी न हो।